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14 февраля 2025, 00:05

Оккупанты обстреляли Запорожскую область: загорелся жилой дом

14 февраля 2025, 00:05
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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Поздним вечером 13 февраля российские войска атаковали один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Возник пожар

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он уточнил, что в результате вражеских обстрелов горит частный дом.

"Предварительно - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, в Гуляйполе Запорожской области вражеский FPV-дрон ударил рядом со служебным автомобилем правоохранителей. Машина повреждена, люди не пострадали.

война пожар обстрелы оккупанты Запорожская область Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
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