Оккупанты обстреляли Запорожскую область: загорелся жилой дом
Поздним вечером 13 февраля российские войска атаковали один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Возник пожар
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Он уточнил, что в результате вражеских обстрелов горит частный дом.
"Предварительно - без пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, в Гуляйполе Запорожской области вражеский FPV-дрон ударил рядом со служебным автомобилем правоохранителей. Машина повреждена, люди не пострадали.
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