Окупанти вдарили по Запорізькій області КАБами та артилерією: є руйнування
У неділю, 9 лютого, окупаційні війська РФ завдали 401 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Через атаки пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 24 авіаційні удари по Камʼянському, Степногірську, Пʼятихаткам, Лукʼянівському, Приморському та Гуляйполю.
- 187 БпЛА різної модифікації атакували Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Зелене, Чарівне та Новодарівку.
- 5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку.
- 185 артударів завдали війська РФ по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, окупанти пізно ввечері 9 лютого вчергове завдали ударів по півночі Донецької області. Внаслідок обстрілів поранені шестеро людей.
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