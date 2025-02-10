Оккупанты ударили по Запорожской области КАБами и артиллерией: есть разрушения
В воскресенье, 9 февраля, оккупационные войска РФ нанесли 401 удар по 12 населенным пунктам Запорожской области. Из-за атак повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 15 сообщений о повреждениях квартир и частных домов. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты поздно вечером 9 февраля в очередной раз нанесли удары по северу Донецкой области. В результате обстрелов ранены шесть человек.
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