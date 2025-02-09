Через російські обстріли постраждали 5 жителів Донеччини
Вчора, 8 лютого, російські окупаційні війська завдали 3 395 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів пятеро мирних жителів дістали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, Торецьк, селище Олексієво-Дружківка, села Гришине й Іванопілля.
Російські загарбники пошкодили 46 цивільних об’єктів, із них — 35 житлових будинків.
"Внаслідок ворожих ударів у Покровську поранено 4 людей, руйнувань зазнали 4 багатоквартирних будинки, господарча споруда, автомобіль", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що протягом 8 лютого:
- Костянтинівку росіяни атакували двома авіабомбами "ФАБ-250" та артилерією — поранили цивільну особу. Пошкоджено 22 приватних оселі, ЛЕП, газопровід.
- У селищі Олексієво-Дружківка авіаударом пошкоджено будинок, у Гришиному — шість приватних будинків.
- По Іванопіллю окупанти вдарили з артилерії — руйнувань зазнали дві оселі та газопровід.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, вчора внаслідок російських обстрілів Херсонщини постраждали п'ятеро мирних жителів, серед них — дитина.