Росіяни вдарили "Шахедом" по автостоянці в Сумах

фото: ДСНС

В неділю, 9 лютого, після 23:00 росіяни атакували Суми ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки пошкоджена автомобільна стоянка в одному із житлових кварталів

Про це передає RegioNews із посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За словами посадовця, у багатоповерхівках вибиті вікна, внаслідок удару пошкоджені автівки.

За інформацією ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА. У місті пошкоджені три будинки та 15 авто. Горіли 6 машин.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 9 лютого російська армія завдала ракетного удару по Сумах. "Приліт" зафіксували в одній з промислових зон міста.