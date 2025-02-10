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10 лютого 2025, 06:53

Росіяни завдали ударів по Костянтинівці і Краматорську: шестеро поранених

10 лютого 2025, 06:53
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фото ілюстраційне: Донецька ОВА
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Російські війська пізно ввечері 9 лютого вчергове завдали ударів по півночі Донецької області поранень. Внаслідок обстрілів поранені місцеві жителі

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Відомо, що під обстрілами опинилися Костянтинівка та Краматорськ. Поранені щонайменше шестеро людей.

Зокрема, по Костянтинівці ворог завдав 4 авіаудари — у місті поранено 4 людини, їх доставили до лікарні. У Краматорську двоє поранених у приватному будинку.

Дані про наслідки обстрілів встановлюються.

Філашкін вчергове закликав жителів Донеччини евакуюватися у безпечніші регіони.

Нагадаємо, 9 лютого ввечері росіяни атакували Суми ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки пошкоджена автомобільна стоянка в одному із житлових кварталів.

війна обстріли Краматорськ Донецька область Філашкін Вадим Сергійович Костянтинівка
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