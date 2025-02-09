Російський дрон залетів у квартиру в Херсоні та вибухнув: поранена жінка
Годину тому російські окупанти атакували Херсон дроном. Внаслідок вибуху БпЛА в квартирі постраждала мирна жителька
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
За наявними даними, близько 16:30 ворожий дрон залетів у квартиру 66-річної херсонки в Дніпровському районі.
"Жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення живота та руки. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора внаслідок російських обстрілів Херсонщини постраждали п'ятеро мирних жителів, серед них — дитина.
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