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07 лютого 2025, 12:58

У Запоріжжі ЗСУ збили КАБ: у Повітряних силах заявили, що вже не вперше

07 лютого 2025, 12:58
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фото: Суспільне
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Напередодні в Запоріжжі Сили оборони збили російську керовану авіаційну бомбу (КАБ). Такий тип засобу авіаційного ураження військові збили не вперше

Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у коментарі РБК-Україна, передає RegioNews.

За його словами, окупанти запускають ці бомби з дистанції, запускаючи з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження української ППО. Для боротьби з КАБами військові застосовують різні методи.

"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження. Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід – як використання засобів наземного ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів", – пояснив Юрій Ігнат.

Водночас він не уточнив, у який спосіб вдалося уразити авіабомбу, яку вчора збили над Запоріжжям.

У соцмережах з'явилася інформація, що вранці 6 лютого під час авіаційного удару по Запоріжжю проти російської бомби було "застосовано експериментальну зброю".

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили російський ЗРК "Бук-М3".

РФ ЗСУ ППО Юрій Ігнат авіабомба КАБ Повітряні сили
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