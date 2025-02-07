Авіаудар по багатоповерхівці на Сумщині: загинули троє людей

фото: Сумська обласна прокуратура

Через російський удар по Миропільській громаді Сумської області зруйновано багатоквартирний житловий будинок, загинули троє людей

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, внаслідок атаки ворога загинули 3 особи. Так, з-під завалів дістали тіла 42-річного та 57-річного чоловіків. особа іще одного загиблого встановлюється.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ввечері 6 лютого ворожий літак здійснив пуск 3-х КАБів по Миропільській громаді. Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Раніше ми повідомли, що вночі 7 лютого на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Збито 13 ворожих безпілотників.