В Запорожье ВСУ сбили КАБ: в Воздушных силах заявили, что не впервые

фото: Суспільне

Накануне в Запорожье Силы обороны сбили российскую управляемую авиационную бомбу (КАБ). Такой тип средства авиационного поражения военные сбили не впервые

Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в комментарии РБК-Украина, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты запускают эти бомбы с дистанции, запуская с самолетов тактической авиации, не заходя в зону поражения украинской ПВО. Для борьбы с КАБами военные используют разные способы.

"Это уже не первый случай сбивания такого средства авиационного поражения. Для противодействия этой угрозе требуется комплексный подход – как использование средств наземного ПВО, так и авиационной компоненты, чтобы как можно дальше отгонять носителей этих КАБов", – пояснил Юрий Игнат.

В то же время он не уточнил, как удалось поразить авиабомбу, которую вчера сбили над Запорожьем.

В соцсетях появилась информация, что утром 6 февраля во время авиационного удара по Запорожью против российской бомбы было "применено экспериментальное оружие".

Напомним, в Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили российский ЗРК "Бук-М3".