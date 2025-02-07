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07 лютого 2025, 04:00

На Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"

07 лютого 2025, 04:00
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На Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що по ворожому ЗРК завдали удару оператори 412-го полку "NEMESIS".

"Сили безпілотних систем продовжують #ППОцид зс рф. СБС: на крок попереду!", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, "Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) — це сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс РФ, оснащений ракетами 9М317М, що розвивають швидкість понад 3 км/с.

Ця система здатна одночасно атакувати до 36 повітряних цілей, створюючи серйозну загрозу для авіації та БпЛА.

Нагадаємо, на одному з активних напрямків фронту Сили безпілотних систем уразили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю близько $45 млн.

РФ війна Запорізька область БПЛА ППО втрати росіян ЗРК Сили безпілотних систем Бук-М3
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