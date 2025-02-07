03:35  07 лютого
Побиття підлітка ланцюгами в Києві: за справу взялася поліція
04:00  07 лютого
На Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"
07:05  07 лютого
Арсенал ЗСУ поповнили нові зразки кулеметів та гвинтівок
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2025, 09:10

Нічна атака на Україну: ППО збила понад 80 "шахедів" та БпЛА-імітаторів

07 лютого 2025, 09:10
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 7 лютого російська армія випустила по Україні 112 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 81 дрон, ще 31 — локаційно втрачений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили 13 російських дронів.

війна ЗСУ дрон БПЛА ППО шахед Повітряні сили
Атака дронів на Київщину: що відомо про наслідки
07 лютого 2025, 08:57
У 8 регіонах ввели аварійні відключення світла: в Укренерго назвали причину
07 лютого 2025, 08:50
Євлаш пішов з посади речника Повітряних сил ЗСУ
07 лютого 2025, 08:32
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Збитків на 8,5 млн грн: на Львівщині командир ВЧ закупив ліжка за завищеними цінами
07 лютого 2025, 10:40
У Києві призупинив роботу Американський дім
07 лютого 2025, 10:32
На Полтавщині знешкодили бойові частини російських дронів
07 лютого 2025, 10:29
Росіяни скинули КАБи на Сумщину: є загиблі, під завалами будинку шукають людей
07 лютого 2025, 10:05
У Харкові під час ремонтних робіт загинув працівник депо
07 лютого 2025, 09:54
ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів, знищили 10 танків і 32 артсистеми росіян
07 лютого 2025, 09:40
На Закарпатті на АЗС продавали незаконно виготовлене пальне
07 лютого 2025, 09:36
На Харківщині внаслідок вибуху в будинку загинув 10-річний хлопчик
07 лютого 2025, 09:14
Атака дронів на Київщину: що відомо про наслідки
07 лютого 2025, 08:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »