Нічна атака на Україну: ППО збила понад 80 "шахедів" та БпЛА-імітаторів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 лютого російська армія випустила по Україні 112 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 81 дрон, ще 31 — локаційно втрачений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили 13 російських дронів.