ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів, знищили 10 танків і 32 артсистеми росіян
Протягом минулої доби, 6 лютого, Сили оборони України знищили 1 340 російських загарбників, 10 танків і понад 30 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 846 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 846 650 (+1 340) осіб,
- танків ‒ 9 975 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 755 (+18) од,
- артилерійських систем – 22 785 (+32) од,
- РСЗВ – 1 271 од,
- засоби ППО ‒ 1056 (+1) од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 301 (+116) од,
- крилаті ракети ‒ 3 054 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 307 (+96) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 738 (+1) од.
Нагадаємо, у ніч на 7 лютого російська армія випустила по Україні 112 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 81 дрон, ще 31 — локаційно втрачений.
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