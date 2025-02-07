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07 лютого 2025, 09:40

ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів, знищили 10 танків і 32 артсистеми росіян

07 лютого 2025, 09:40
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 6 лютого, Сили оборони України знищили 1 340 російських загарбників, 10 танків і понад 30 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 846 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 846 650 (+1 340) осіб,
  • танків ‒ 9 975 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 755 (+18) од,
  • артилерійських систем – 22 785 (+32) од,
  • РСЗВ – 1 271 од,
  • засоби ППО ‒ 1056 (+1) од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 301 (+116) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 054 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 307 (+96) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 738 (+1) од.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого російська армія випустила по Україні 112 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 81 дрон, ще 31 — локаційно втрачений.

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