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07 февраля 2025, 04:00

На Запорожье Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"

07 февраля 2025, 04:00
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На Запорожском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что по вражескому ЗРК ударили операторы 412-го полка "NEMESIS".

"Силы беспилотных систем продолжают #ПВОцид вс рф. СБС: на шаг впереди!", - говорится в сообщении.

Как известно, "Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) – это современный мобильный зенитно-ракетный комплекс РФ, оснащенный ракетами 9М317М, развивающими скорость более 3 км/с.

Эта система способна одновременно атаковать до 36 воздушных целей, создавая серьезную угрозу авиации и БпЛА.

Напомним, на одном из активных направлений фронта Силы беспилотных систем поразили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью около $45 млн.

РФ война Запорожская область БПЛА ПВО потери россиян ЗРК Силы беспилотных систем Бук-М3
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