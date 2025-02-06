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На одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Оса"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Українські воїни оприлюднили кадри ураження пускової установки ворожого ЗРК.

Зазначається, що ЗРК "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) — це мобільна система протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначена для захисту військових підрозділів та стратегічних об'єктів РФ від ударів авіації, крилатих ракет і БпЛА.

"Але цього разу вона сама опинилася під ударом ― оператори 413 батальйону "Рейд" знищили ціль із бездоганною точністю. Сили безпілотних систем продовжують системний, методичний і безжальний #ППОцид зс рф", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого Сили оборони України уразили нафтопереробний завод ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. На об'єкті виникла пожежа.