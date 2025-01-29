Сили оборони уразили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю близько $45 млн

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Нещодавно на одному з активних напрямків фронту оператори 412-го полку "NEMESIS" виявили та завдали точного удару по пусковій установці російського зенітного ракетного комплексу "Бук-М3"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

ЗРК "Бук-М3" здатний знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн доларів.

Військові оприлюднили кадри ураження ворожого ЗРК. Зазначається, що по одному з ключових елементів протиповітряної оборони ворога відпрацювали дронами.

"Після точного удару комплекс зазнав критичних пошкоджень, що унеможливили його подальше використання. Наша зброя — розум!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю 25 млн доларів.