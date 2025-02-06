Не лише французькі Mirage 2000: Україна отримала винищувачі F-16 від Нідерландів

фото: Міністерство оборони України

Сьогодні Повітряні сили ЗСУ отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів

Про це очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Він подякував Франції та Нідерландам за цей стратегічно важливий внесок у безпеку й захист українського неба.

"Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії. Українське небо стає захищенішим!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 6 лютого, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в Україну прибули перші літаки Mirage 2000.