ЗСУ вночі уразили російський аеродром "Приморсько-Ахтарський"

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В ніч на 6 лютого у Краснодарському краї РФ був уражений військовий аеродром "Приморсько-Ахтарський". Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цей аеродром є об’єктом оперативного базування авіаційних засобів.

"Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей", – розповіли в Генштабі.

Було підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, і також виникла пожежа. Результати ураження ще уточнюються.

У Генштабі наголосили, що удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення триватимуть.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На об'єкті виникла пожежа.