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05 лютого 2025, 18:49

Балатувалась від партії Путіна: у Запорізькій області викрили колаборантку

05 лютого 2025, 18:49
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Фото: Нацполіція
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Жінка за власною волею стала співпрацювати з окупантами. Жителька Запорізької області навіть балатувалась від партії "Единая Россия" для того, щоб стати депутато окупаційної влади

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, в серпні 2023 року проросійськи налаштована жінка взяла участь у виборах від партії країни-агресорки "Єдиная Россия". Вона висувала свою кандидатуру на пост депутата незаконно створеного "Васильевского окружного совета депутатов". Відтоді вона активно співпрацює з російськими окупантами, зокрема - приймає рішення в їхніх інтересах.

"За погодженням із Кам’янсько-Дніпровським відділом Василівської окружної прокуратури їй заочно було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 (Колабораційна діяльність) КК України. Нині досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили колаборанта. З'ясувалося, що чоловік був директором лісгоспу у Куп'янську. Під час окупації міста він за власною волею почав співпрацювати з окупантами. Він сам погодився стати "головним інженером", а згодом - росіяни його підвищили "за старання".

Також повідомлялося, що СБУ затримала жителя Черкас, який допомагав росіянам готувати удари по регіону. Виявилося, що 33-річний житель міста отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку. Він об'їжджав локації, де, на думку росіян, могли бути пункти українських військових. Зрадник фіксував все на камеру, а потім надавав звіт своєму куратору.

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