Фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Стало відомо, що 33-річний житель Черкас допомагав окупантам. Він готував координати для ударів ворога по області. Для цього він отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку.

"Серед пріоритетних цілей ворога були навчальні центри Державної прикордонної служби та Збройних Сил України, зокрема казарми, в яких проживали воїни", - повідомили правоохоронці.

Підозрюваний на своєму авто об'їжджав локації, де, на думку росіян, могли бути пункти українських військових. Зрадник фіксував все на камеру, а потім надавав звіт своєму куратору. Викрили агента ще на початковому етапі його підривної діяльності. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові затримали пару коригувальників. Жінка та чоловік обходили вулиці прифронтового міста та фіксували пункти Сил оборони. Згодом вони передавали фото та дані російським куратором. У перервах між завданнями окупантів пара торгувала наркотиками.

Також повідомлялося, що СБУ викрила агентів РФ, які готували удари по місцях базування літаків та гелікоптерів українських військових. Їх затримали, коли вони фотографували зліт вітчизняного F-16.