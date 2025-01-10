Черговий зрадник: у Херсоні затримали чоловіка, що корегував обстріли міста

фото: Херсонська обласна прокуратура

Житель Херсонської області пішов на співпрацю з ворогом та передавав розвіддані ворогу для обстрілів міста

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України (ОГПУ), передає RegioNews.

За інформацією ОГПУ, у жовтні 2024 року підозрюваний підключився до Telegram-боту проросійської спільноти, яка перебуває під контролем спецслужб Росії.

Після цього він приховано фіксував на мобільний телефон розташування об’єктів цивільної та критичної інфраструктури Херсона, збирав дані про наслідки обстрілів у місцях скупчення цивільного населення, а також передавав інформацію про місцеперебування і переміщення Сил оборони, територіальних центрів комплектування та підрозділів Національної поліції.

За даними ОГПУ, передані відомості окупаційні війська РФ використовували для підготовки, коригування та завдавання ударів по українських об’єктах.

Для того, щоб більш ефективно виконувати завдання російських спецслужб, чоловік влаштувався на роботу в один із сервісів швидкої доставки. В прокуратурі вважають, що цей крок дозволяв йому безперешкодно пересуватися містом і перебувати поруч із цікавими для ворога об’єктами.

Наразі досудове розслідування триває, яке здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, українські силовики викрили та затримали жителя Херсону, який під час окупації міста працював на загарбників. Він був охоронцем у слідчому ізоляторі, де росіяни утримували та катували українських громадян.