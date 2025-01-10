03:05  10 січня
У Києві жінка через ревнощі зарізала чоловіка
05:05  10 січня
Кинув зі сходів і бив ногами: киянин жорстоко вбив безпритульного собаку
08:55  10 січня
На одній із підстанцій Києва сталася серйозна аварія, – ДТЕК
UA | RU
UA | RU
10 січня 2025, 15:58

Черговий зрадник: у Херсоні затримали чоловіка, що корегував обстріли міста

10 січня 2025, 15:58
Читайте также на русском языке
фото: Херсонська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Житель Херсонської області пішов на співпрацю з ворогом та передавав розвіддані ворогу для обстрілів міста

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України (ОГПУ), передає RegioNews.

За інформацією ОГПУ, у жовтні 2024 року підозрюваний підключився до Telegram-боту проросійської спільноти, яка перебуває під контролем спецслужб Росії.

Після цього він приховано фіксував на мобільний телефон розташування об’єктів цивільної та критичної інфраструктури Херсона, збирав дані про наслідки обстрілів у місцях скупчення цивільного населення, а також передавав інформацію про місцеперебування і переміщення Сил оборони, територіальних центрів комплектування та підрозділів Національної поліції.

За даними ОГПУ, передані відомості окупаційні війська РФ використовували для підготовки, коригування та завдавання ударів по українських об’єктах.

Для того, щоб більш ефективно виконувати завдання російських спецслужб, чоловік влаштувався на роботу в один із сервісів швидкої доставки. В прокуратурі вважають, що цей крок дозволяв йому безперешкодно пересуватися містом і перебувати поруч із цікавими для ворога об’єктами.

Наразі досудове розслідування триває, яке здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, українські силовики викрили та затримали жителя Херсону, який під час окупації міста працював на загарбників. Він був охоронцем у слідчому ізоляторі, де росіяни утримували та катували українських громадян.

колаборант
СБУ затримала тюремника із Херсона, який охороняв російську катівню
23 грудня 2024, 13:24
Суд виніс вирок поліцейській-колаборантці, яка зустрічала колони окупантів у центрі Ізюма
16 грудня 2024, 12:08
У Херсоні СБУ затримала агентку російської розвідки та двох колаборантів
05 листопада 2024, 15:05
Всі новини »
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
"Наловили" на чверть мільйона: у Дніпрі впіймали браконьєрів
10 січня 2025, 16:24
Розлив мазуту у Чорному морі: чи є загроза для одеського узбережжя
10 січня 2025, 16:11
Нардепи вимагають звільнити міністра енергетики Германа Галущенка: що відомо
10 січня 2025, 16:00
Нардеп Тищенко знову не з'явився на суд, бо був на засіданні Верховної Ради
10 січня 2025, 15:40
Окупанти оштрафували кримчанина за "пропаганду ЛГБТ"
10 січня 2025, 15:33
На Львівщині чиновника викрили у "сміттєвій" корупції
10 січня 2025, 15:19
Атака на Запоріжжя 8 січня: кількість потерпілих зросла до 127
10 січня 2025, 15:00
Росіяни атакували Херсон безпілотником: поранений чоловік
10 січня 2025, 14:45
На Запоріжжі розвідники знищили російську гармату разом з окупантами
10 січня 2025, 14:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »