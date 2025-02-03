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03 лютого 2025, 12:57

На Харківщині затримали чоловіка, який організовував інтернет для окупантів

03 лютого 2025, 12:57
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фото: depositphotos.com
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Зловмисник співпрацював із представниками окупаційної адміністрації і надавав послуги доступу до мережі Інтернет на території тимчасово окупованого міста Куп’янськ та Куп’янського району

Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

Правоохоронці встановили, що до початку повномасштабного вторгнення РФ підприємець надавав місцевому населенню послуги щодо безпровідного та провідного доступу до Інтернету.

Під час окупації Купʼянського району чоловік активно підтримував дії окупантів. Маючи у своєму розпорядженні відповідне обладнання, зловмисник "проводив Інтернет" зокрема в місцях розташування окупаційних військ.

Наразі слідчі повідомили 50-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Харкові чоловік жорстоко вбив 76-річну матір та її кота. Після розправи він убив на вулиці ще кілько тварин.

Куп'янськ Харківська область інтернет послуги колаборант
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