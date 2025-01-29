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29 січня 2025, 18:57

На Львівщині чоловіків судитимуть за співпрацю з російськими окупантами

29 січня 2025, 18:57
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фото: freepik.com
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За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення, службовці пожежної частини перейшли на бік РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що під час активних бойових дій на території Волноваської громади, троє чоловіків умисно не вибули на підконтрольну Україні територію і почали співпрацювати з окупаційною адміністрацією. Згодом вони влаштувалися на службу в незаконні правоохоронні органи так званої "ДНР".

Чоловіки отримали ті ж посади, на яких працював раніше у підрозділах ДСНС України.

Зазначається, що підозрювані брали участь у діяльності незаконних організацій, забезпечуючи таким чином становлення і зміцнення окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, жительку Харківщини, яка виконувала завдання російського воєнкора, засудили до 11 років ув’язнення. Вона працювала інформатором окупантів.

Як повідомлялось, житель Херсона працював на росіян під час окупації, а потім ледь не потрапив до лав Збройних сил України.

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