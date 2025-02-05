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Женщина по своей воле стала сотрудничать с оккупантами. Жительница Запорожской области даже баллотировалась от партии "Единая Россия" для того, чтобы стать депутатом оккупационных властей

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в августе 2023 года пророссийски настроенная женщина приняла участие в выборах от партии страны-агрессорки "Единая Россия". Она выдвигала свою кандидатуру на пост депутата незаконно созданного "Васильевского окружного совета депутатов". С тех пор она активно сотрудничает с российскими оккупантами, в частности принимает решения в их интересах.

"По согласованию с Каменско-Днепровским отделом Васильевской окружной прокуратуры ей заочно было поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.111-1 (Колаборационная деятельность) УК Украины. В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен на рассмотрение суда", - за.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили коллаборанта. Выяснилось, что мужчина был директором лесхоза в Купянске. Во время оккупации города он по своей воле начал сотрудничать с оккупантами. Он сам согласился стать "главным инженером", а впоследствии – россияне его повысили "за старания".

Также сообщалось, что СБУ задержала жителя Черкасса, который помогал россиянам готовить удары по региону. Оказалось, что 33-летний житель города получил от своего российского куратора список ориентировочных геолокаций, где должен был провести доразведку. Он объезжал локации, где, по мнению россиян, могли находиться пункты украинских военных. Предатель фиксировал все на камеру, а затем отчитывался своему куратору.