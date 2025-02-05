Війська РФ скинули на Запорізьку область 14 авіабомб: поранена жінка, є руйнування
Протягом минулої доби, 4 лютого, російські окупаційні війська завдали 396 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Через обстріли РФ поранення дістала мирна жителька
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти зруйнували щонайменше 13 житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.
"62-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки по Пологівському району", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 14 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову та Преображенці.
- 220 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Обстріл із РСЗВ накрив Новодарівку.
- 161 артилерійський удар прийшовся по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, 4 лютого російські війська атакували КАБами місто Гуляйполе Пологівського району. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала мирна мешканка.
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