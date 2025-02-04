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04 лютого 2025, 17:00

Росіяни атакували Ізюм ракетою "Іскандер-М": серед 5 загиблих — вагітна 19-річна дівчина

04 лютого 2025, 17:00
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фото: Харківська обласна прокуратура
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У вівторок, 4 лютого, росіяни атакували місто Ізюм Харківської області балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули п'ятеро мирних жителів, одна з жертв — вагітна 19-річна дівчина

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти завдали удар по центру Ізюма близько 11:35. Попередньо, в адміністративну будівлю влучила російська ракета 9М723, випущена з ОТРК "Іскандер-М".

"Загинули пʼять людей: троє чоловіків віком 43, 61 та 68 років та дві молоді дівчини віком 19 та 18 років. 19-річна загибла була при надії", — йдеться у повідомленні.

Через обстріл пошкоджені адмінбудівлі, житлові будинки й автомобілі.

За оперативними даними ОВА, 55 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них троє дітей: 6-річний хлопчик та дві дівчинки віком 14 і 16 років.

За фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, росіяни атакували Ізюм балістичною ракетою. Раніше повідомлялося про 55 поранених і п'ятьох загиблих цивільних.

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