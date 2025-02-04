На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: поранена жінка
Сьогодні, 4 лютого, російські війська атакували КАБами місто Гуляйполе Пологівського району. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала мирна жителька
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, росіяни скинули на прифронтове місто кілька КАБів. Через авіаудар пошкоджені багатоповерхівки й автівки.
"Жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе. Поранену доправили до лікарні. Їй буде надана вся необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, росіяни атакували місто Ізюм Харківської області балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули п'ятеро мирних жителів, одна з жертв — вагітна 19-річна дівчина. Поранені 55 осіб.
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