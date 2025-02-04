12:17  04 лютого
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
14:34  04 лютого
Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
18:40  04 лютого
На Курщині ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії в Новоіванівці
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2025, 20:00

Окупанти атакували дроном цивільну автівку на Дніпропетровщині: загинув чоловік, є поранений

04 лютого 2025, 20:00
Читайте также на русском языке
фото: Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

Протягом доби росіяни били по Нікопольщині та Синельниківщині. Загарбники застосовували артилерію та БпЛА. Є жертва і поранений цивільний

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що окупанти двічі атакували Синельниківський район.

"Спершу – обстріл, в результаті якого понівечені дві приватні оселі. А вже надвечір – удар дроном-камікадзе. Зайнялася автівка. Загинув чоловік. Ще один – госпіталізований у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

На Нікопольщині протягом дня прилітало по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок обстрілів пошкоджені транспортне підприємство, п’ятиповерхівка, понад 20 приватних будинків, авто, господарські споруди, гаражі, лінії електропередач і газогін. На щастя, в районі минулося без поранених і загиблих.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, росіяни завдали удару по одному із залізничних депо в Дніпропетровській області.

війна обстріли Дніпропетровська область жертва Нікополь Лисак Сергій Петрович постраждалий Нікопольщина
На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: поранена жінка
04 лютого 2025, 17:30
Росіяни атакували Ізюм ракетою "Іскандер-М": серед 5 загиблих — вагітна 19-річна дівчина
04 лютого 2025, 17:00
Обстріл Ізюма: вже відомо про 55 постраждалих
04 лютого 2025, 16:15
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Росіяни накрили Херсонщину з артилерії, авіації та БпЛА: є жертва та 7 постраждалих
04 лютого 2025, 19:43
У Дніпрі 17-річний хлопець побив пенсіонерів та вкрав їхні прикраси
04 лютого 2025, 19:24
Примусова евакуація на Донеччині: в ОВА назвали список з 12 населених пунктів
04 лютого 2025, 19:10
На Курщині ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії в Новоіванівці
04 лютого 2025, 18:40
Бив власну матір: 23-річному харків'янину оголосили про підозру
04 лютого 2025, 18:29
На Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських
04 лютого 2025, 18:05
Підвищення пенсій: українців попередили про нову схему аферистів у мережі
04 лютого 2025, 17:48
"Застосовували тортури": адвокатка із Запоріжжя повідомила про смерть мобілізованого сина
04 лютого 2025, 17:44
На Запоріжжі росіяни вдарили КАБами по Гуляйполю: поранена жінка
04 лютого 2025, 17:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »