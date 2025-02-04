Окупанти атакували дроном цивільну автівку на Дніпропетровщині: загинув чоловік, є поранений

фото: Сергій Лисак

Протягом доби росіяни били по Нікопольщині та Синельниківщині. Загарбники застосовували артилерію та БпЛА. Є жертва і поранений цивільний

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що окупанти двічі атакували Синельниківський район.

"Спершу – обстріл, в результаті якого понівечені дві приватні оселі. А вже надвечір – удар дроном-камікадзе. Зайнялася автівка. Загинув чоловік. Ще один – госпіталізований у важкому стані", — йдеться у повідомленні.

На Нікопольщині протягом дня прилітало по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок обстрілів пошкоджені транспортне підприємство, п’ятиповерхівка, понад 20 приватних будинків, авто, господарські споруди, гаражі, лінії електропередач і газогін. На щастя, в районі минулося без поранених і загиблих.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, росіяни завдали удару по одному із залізничних депо в Дніпропетровській області.