Росіяни атакували Харків безпілотниками: виникли пожежі

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У ніч проти 5 лютого окупанти атакували Харків. Є влучання ворожих безпілотників у двох районах, на місцях вибухів пожежі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС.

Інформація про постраждалих поки не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.

Також є приліт в Основʼянському районі. На місці влучання пожежа.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували місто Ізюм Харківської області балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули п'ятеро мирних жителів, одна з жертв — вагітна 19-річна дівчина.

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджене промислове підприємство: сталася пожежа.