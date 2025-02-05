07:10  05 лютого
Замах на життя військового має каратися довічним ув’язненням, — Садовий
03:00  05 лютого
Житель Сумщини побив, затягнув на кладовище та зґвалтував 14-річну дівчинку
07:45  05 лютого
Евакуює, підвозить БК і стріляє: ЗСУ отримали на озброєння робота "Гімлі"
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2025, 07:13

Росіяни атакували Харків безпілотниками: виникли пожежі

05 лютого 2025, 07:13
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч проти 5 лютого окупанти атакували Харків. Є влучання ворожих безпілотників у двох районах, на місцях вибухів пожежі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі. На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС.

Інформація про постраждалих поки не надходила. На місці працюють усі відповідні служби.

Також є приліт в Основʼянському районі. На місці влучання пожежа.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували місто Ізюм Харківської області балістичною ракетою. Внаслідок удару загинули п'ятеро мирних жителів, одна з жертв — вагітна 19-річна дівчина.

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу пошкоджене промислове підприємство: сталася пожежа.

Харків Терехов Ігор Олександрович шахед війна вибух пожежа
Прикордонники знищили на Харківщині російський комплекс "Муром-М"
05 лютого 2025, 06:56
В Одесі спалахнула пожежа на складі
05 лютого 2025, 00:02
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Затримали під час передачі: підприємець "погорів" на хабарі працівникові Хмельницького ТЦК
05 лютого 2025, 08:15
Нічний обстріл Харкова: постраждала одна людина
05 лютого 2025, 08:08
Обстріли Херсонщини: росіяни вбили цивільного, 8 людей поранені
05 лютого 2025, 07:58
В Україні очікується невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого
05 лютого 2025, 07:55
Евакуює, підвозить БК і стріляє: ЗСУ отримали на озброєння робота "Гімлі"
05 лютого 2025, 07:45
У Чорному морі перебуває один ворожий корабель із крилатими ракетами "Калібр"
05 лютого 2025, 07:40
На Сумщині зенітники знищили 14 російських "шахедів"
05 лютого 2025, 07:31
Війська РФ скинули на Запорізьку область 14 авіабомб: поранена жінка, є руйнування
05 лютого 2025, 07:20
Замах на життя військового має каратися довічним ув’язненням, — Садовий
05 лютого 2025, 07:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »