Войска РФ сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб: ранена женщина, есть разрушения
За прошедшие сутки, 4 февраля, российские оккупационные войска нанесли 396 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. Из-за обстрелов РФ ранения получила мирная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 13 жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
"62-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки по Пологовскому району", – говорится в сообщении.
Напомним, 4 февраля российские войска атаковали КАБами город Гуляйполе Пологовского района.
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