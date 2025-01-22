фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Росіяни обстріляли один з мікрорайонів Херсона. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи. Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами.

Також на місці загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.

В селі Білозерка окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав – надзвичайники були в укритті.

Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Благовіщенське та Білозерку на Херсонщині. Постраждали двоє чоловіків.