На Херсонщині окупанти двічі атакували рятувальників: є постраждалий
Російські окупанти двічі обстріляли рятувальників ДСНС у Херсонській області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Росіяни обстріляли один з мікрорайонів Херсона. Під ударом опинились рятувальники, які саме там проводили аварійно-рятувальні роботи. Одного з них госпіталізували до лікарні з травмами.
Також на місці загорілась інженерна техніка ДСНС, яку вогнеборці загасили.
В селі Білозерка окупанти обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ селища. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав – надзвичайники були в укритті.
Пошкоджень зазнала будівля та дах підрозділу.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Благовіщенське та Білозерку на Херсонщині. Постраждали двоє чоловіків.
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