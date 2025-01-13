14:14  12 січня
На кордоні затримали мікроавтобус з трьома "зайцями"
11:17  12 січня
В одному з сіл на Прикарпатті згоріла школа
12:35  12 січня
У Дніпрі відкрили нову меморіальну табличку В'ячеславу Чорноволу
UA | RU
UA | RU
13 січня 2025, 01:00

Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: поранені дві людини

13 січня 2025, 01:00
Читайте также на русском языке
фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

У неділю ввечері, 12 січня, російські війська атакували Запоріжжя дронами. Через удар одного з ворожих безпілотників загорівся приватний житловий будинок, постраждали люди

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали двоє містян.

"Вибухові травми, поранення кінцівок – лікарі надають медичну допомогу постраждалим внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чоловіка і жінки наразі оцінюють як середньої важкості", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували дроном легковик на Запоріжжі. Загинула жінка, четверо людей дістали поранення.

Також повідомлялося, що в неділю ввечері, 12 січня, окупаційні війська РФ атакували житловий сектор та оздоровчий дитячий центр у Сумах.

війна обстріли Запоріжжя дрон БПЛА атака постраждалі Запорізька ОВА Федоров Іван Сергійович
На Сумщині росіяни атакували дроном пасажирський автобус, є поранені
12 січня 2025, 16:51
Зеленський назвав кількість дронів та авіабомб, які РФ випустила по Україні за тиждень
12 січня 2025, 15:17
Внаслідок російської дронової атаки у Херсоні постраждали двоє людей
12 січня 2025, 11:49
Всі новини »
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
Військові показали знищений росіянами Часів Яр із висоти пташиного польоту
13 січня 2025, 06:10
За тиждень ЗСУ ліквідували понад 11,5 тисяч росіян
13 січня 2025, 05:05
Окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині: загинув цивільний
13 січня 2025, 03:40
Сили оборони знищили російську піхоту та замасковані позиції окупантів на Донеччині
13 січня 2025, 02:30
Війська РФ вдарили по будинках та оздоровчому дитячому центру в Сумах: виникли пожежі
13 січня 2025, 00:30
Винуватець смертельної ДТП на Кіровоградщині отримав умовне покарання
12 січня 2025, 18:04
На Волині вантажівка, яка посипала дорогу, з’їхала у кювет та перекинулась
12 січня 2025, 17:26
На Сумщині росіяни атакували дроном пасажирський автобус, є поранені
12 січня 2025, 16:51
Лінія фронту просувається: жителів Дніпропетровщини попередили про загрозу
12 січня 2025, 16:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »