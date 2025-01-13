Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: поранені дві людини
У неділю ввечері, 12 січня, російські війська атакували Запоріжжя дронами. Через удар одного з ворожих безпілотників загорівся приватний житловий будинок, постраждали люди
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждали двоє містян.
"Вибухові травми, поранення кінцівок – лікарі надають медичну допомогу постраждалим внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чоловіка і жінки наразі оцінюють як середньої важкості", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували дроном легковик на Запоріжжі. Загинула жінка, четверо людей дістали поранення.
Також повідомлялося, що в неділю ввечері, 12 січня, окупаційні війська РФ атакували житловий сектор та оздоровчий дитячий центр у Сумах.