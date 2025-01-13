Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: ранены два человека

фото: Запорожская ОВА

В воскресенье вечером, 12 января, российские войска атаковали Запорожье дронами. Из-за удара одного из вражеских беспилотников загорелся частный жилой дом, пострадали люди

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате атаки вражеских БпЛА пострадали два горожан.

"Взрывные травмы, ранения конечностей – врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние мужчины и женщины сейчас оценивают как средней тяжести", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее россияне атаковали дроном легковушку в Запорожье. Погибла женщина, четыре человека получили ранения.

Также сообщалось, что в воскресенье вечером, 12 января, оккупационные войска РФ атаковали жилищный сектор и оздоровительный детский центр в Сумах.