Війська РФ вдарили по будинках та оздоровчому дитячому центру в Сумах: виникли пожежі
У неділю ввечері, 12 січня, окупаційні війська РФ атакували житловий сектор та оздоровчий дитячий центр у Сумах. На місцях “прильотів” почалися сталися пожежі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Сумській області.
За попередніми даними, внаслідок ворожих обстрілів ніхто не постраждав.
"Осередки горіння ліквідовано. Території, по яких наносились удари, обстежено", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 січня на Сумщині росіяни атакували дроном пасажирський автобус. Постраждали дві жінки.
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