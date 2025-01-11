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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

У легковику їхали пʼятеро людей. Від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці.

Чотири людини отримали поранення. Це два чоловіки 46 та 60 років і дві жінки 49 та 52 років. Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків перебуває у вкрай важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські війська у п'ятницю, 10 січня, атакували Запоріжжя "шахедами". Постраждали дві людини.