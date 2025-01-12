На Сумщині росіяни атакували дроном пасажирський автобус, є поранені

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Обстріл стався сьогодні, після 15 години. Автобус, який дроном атакували російські окупанти, рухався по території Миропільської громади Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів поранення отримали дві пасажирки автобуса віком 42 і 30 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської дронової атаки 12 січня у Херсоні постраждали двоє людей.

Частина Херсона залишилася без світла та тепла після чергового обстрілу з боку російських військових. Внаслідок російського удару пошкоджено електромережі.