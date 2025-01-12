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12 січня 2025, 15:17

Зеленський назвав кількість дронів та авіабомб, які РФ випустила по Україні за тиждень

12 січня 2025, 15:17
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фото: president.gov.ua
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Російські окупанти цього тижня завдали по позиціях Сил оборони та населених пунктах України ударів із застосуванням майже 700 авіаційних бомб і понад 600 ударних дронів

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Він наголосив, що війна триває лише завдяки здатності російської армії таким чином тероризувати Україну й використовувати свою перевагу в небі. Саме тому, за його словами, важливо, щоб партнери все ж реалізували вже укладені з Україною домовленості.

Президент нагадав, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі Рамштайн щодо протиповітряної оборони для України, досі не реалізовані повністю.

Ми говорили з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир, - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Росію можна лише примусити до миру, адже свої війни вона не зупиняє за бажанням. Частиною такого примусу, за словами Зеленського, має бути достатня кількість і якість ППО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 12 січня, здійснили удар по пункту управління 2 гвардійської загальновійськової армії Росії в місті Новогродівка на Донеччини.

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