Зеленський назвав кількість дронів та авіабомб, які РФ випустила по Україні за тиждень
Російські окупанти цього тижня завдали по позиціях Сил оборони та населених пунктах України ударів із застосуванням майже 700 авіаційних бомб і понад 600 ударних дронів
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.
Він наголосив, що війна триває лише завдяки здатності російської армії таким чином тероризувати Україну й використовувати свою перевагу в небі. Саме тому, за його словами, важливо, щоб партнери все ж реалізували вже укладені з Україною домовленості.
Президент нагадав, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі Рамштайн щодо протиповітряної оборони для України, досі не реалізовані повністю.
Ми говорили з партнерами, і зокрема зі Сполученими Штатами, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир, - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що Росію можна лише примусити до миру, адже свої війни вона не зупиняє за бажанням. Частиною такого примусу, за словами Зеленського, має бути достатня кількість і якість ППО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 12 січня, здійснили удар по пункту управління 2 гвардійської загальновійськової армії Росії в місті Новогродівка на Донеччини.