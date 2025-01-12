Внаслідок російської дронової атаки у Херсоні постраждали двоє людей

фото ілюстраційне: Херсонська ОВА

Вранці 12 січня російські окупанти скинули вибухівку з дрона на жителів Херсона, є поранені

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Відомо, що внаслідок атаки 57-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Її госпіталізували.

Також отримав поранення 62-річний чоловік. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та травму плеча. Він буде проходити лікування амбулаторно.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували дроном легковик на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула жінка, четверо людей поранені.