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12 січня 2025, 11:49

Внаслідок російської дронової атаки у Херсоні постраждали двоє людей

12 січня 2025, 11:49
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фото ілюстраційне: Херсонська ОВА
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Вранці 12 січня російські окупанти скинули вибухівку з дрона на жителів Херсона, є поранені

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Відомо, що внаслідок атаки 57-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Її госпіталізували.

Також отримав поранення 62-річний чоловік. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та травму плеча. Він буде проходити лікування амбулаторно.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували дроном легковик на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула жінка, четверо людей поранені.

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