Внаслідок російської дронової атаки у Херсоні постраждали двоє людей
Вранці 12 січня російські окупанти скинули вибухівку з дрона на жителів Херсона, є поранені
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.
Відомо, що внаслідок атаки 57-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Її госпіталізували.
Також отримав поранення 62-річний чоловік. Медики діагностували у нього мінно-вибухову травму та травму плеча. Він буде проходити лікування амбулаторно.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували дроном легковик на Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула жінка, четверо людей поранені.
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