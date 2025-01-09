фото: Запорізька ОВА

Четвер, 9 січня, у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої атаки Росії

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Росіяни вбили 13 людей прицільно вдаривши посеред дня в жвавий район міста. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Важко підібрати слова. Не пробачимо!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кількість постраждалих через удари ФАБами по середмістю Запоріжжя 8 січня зросла до 113. До лікарень міста госпіталізували 59 людей, з них 10 – у важкому стані.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відеореєстратор.