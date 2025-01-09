На Запоріжжі 9 січня оголосили Днем жалоби
Четвер, 9 січня, у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої атаки Росії
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни вбили 13 людей прицільно вдаривши посеред дня в жвавий район міста. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Важко підібрати слова. Не пробачимо!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, кількість постраждалих через удари ФАБами по середмістю Запоріжжя 8 січня зросла до 113. До лікарень міста госпіталізували 59 людей, з них 10 – у важкому стані.
Момент атаки росіян на місто потрапив на відеореєстратор.
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