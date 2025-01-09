фото: Запорожская ОВА

Четверг, 9 января, в Запорожской области объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней атаки России

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Россияне убили 13 человек прицельно ударив посреди дня в оживленный район города. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Трудно подобрать слова. Не простим!", – говорится в сообщении.

Напомним, количество пострадавших из-за ударов ФАБами по средам Запорожья 8 января возросло до 113. В больницы города госпитализировали 59 человек, из них 10 – в тяжелом состоянии.

Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.