На Запорожье 9 января объявили Днем траура
Четверг, 9 января, в Запорожской области объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней атаки России
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Россияне убили 13 человек прицельно ударив посреди дня в оживленный район города. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Трудно подобрать слова. Не простим!", – говорится в сообщении.
Напомним, количество пострадавших из-за ударов ФАБами по средам Запорожья 8 января возросло до 113. В больницы города госпитализировали 59 человек, из них 10 – в тяжелом состоянии.
Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.
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