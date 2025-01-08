ілюстративне фото: ДСНС

В середу, 8 січня, росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому селищу Степногірськ Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший – в житловий будинок.

Під завалами будинку опинилися четверо людей. Двох з них врятували, ще двоє залишаються під завалами.

Оновлено. На жаль, двоє жінок загинули – їхні тіла дістали з під-завалів. Двоє постраждалих, чоловік та жінка, у лікарні. Пошуково-рятувальна операція завершена.

Нагадаємо, 8 січня близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Момент атаки росіян на місто потрапив на відеореєстратор.

Внаслідок удару керованими авіабомбами по місту загинули 13 людей, ще 33 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіаудар по Запоріжжю.