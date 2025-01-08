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08 січня 2025, 22:14

У Запорізькій області окупанти атакували з дрона автомобіль рятувальників

08 січня 2025, 22:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російські окупанти атакували дроном рятувальний автомобіль у Гуляйполі Запорізької області

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Загарбники здійснили атаку по автоцистерні ДСНС під час підвозу води населенню.

На щастя, особовий склад не постраждав. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Нагадаємо, 8 січня близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Загинули 13 людей, ще 29 отримали поранення.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відеореєстратор.

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