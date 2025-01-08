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08 січня 2025, 16:03

Росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя: є жертви

08 січня 2025, 16:03
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вдень 8 січня російські військові атакували промислову інфраструктуру у Запоріжжі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару одна людина загинула, ще троє – поранені.

Наразі більше інформації немає.

Нагадаємо, 8 січня росіяни обстріляли енергооб'єкт у Запорізькому районі: без електрики залишилися чотири села.

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