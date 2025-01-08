Стало відомо, скільки працівників Запорізької АЕС перейшли на бік окупантів
За час повномасштабної війни три тисячі працівників Запорізької АЕС зрадили Україну, підписавши контракти з «Росатомом»
Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін в інтерв’ю телеканалу "Ми Україна", передає RegioNews.
Загалом за час війни персонал Енергоатому скоротився на 5 тисяч людей - три тисячі перешли на роботу до окупантів, ще дві - виїхали за кордон.
Водночас, як повідомив Котін, що ще п’ять тисяч працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію. Вони отримали нові посади на інших АЕС чи були переведені в інші підрозділи.
Також керівник енергокомпанії додав, що тисяча атомників пішли до війська.
Як відомо, росіяни окупували Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Вона вважається найбільшою атомною електростанцією в Європі.
Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ заявили, що вдень 5 січня за межами периметра Запорізької АЕС пролунали два гучні вибухи.