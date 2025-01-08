07:46  08 січня
На кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів
02:35  08 січня
Подвійне вбивство під Вінницею: чоловік облив пальним і підпалив двох людей
23:47  07 січня
У Києві під сходами багатоповерхівки оселилися десятки декоративних пацюків
UA | RU
UA | RU
08 січня 2025, 10:08

Стало відомо, скільки працівників Запорізької АЕС перейшли на бік окупантів

08 січня 2025, 10:08
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/zapnpp
Читайте также
на русском языке

За час повномасштабної війни три тисячі працівників Запорізької АЕС зрадили Україну, підписавши контракти з «Росатомом»

Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін в інтерв’ю телеканалу "Ми Україна", передає RegioNews.

Загалом за час війни персонал Енергоатому скоротився на 5 тисяч людей - три тисячі перешли на роботу до окупантів, ще дві - виїхали за кордон.

Водночас, як повідомив Котін, що ще п’ять тисяч працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію. Вони отримали нові посади на інших АЕС чи були переведені в інші підрозділи.

Також керівник енергокомпанії додав, що тисяча атомників пішли до війська.

Як відомо, росіяни окупували Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Вона вважається найбільшою атомною електростанцією в Європі.

Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ заявили, що вдень 5 січня за межами периметра Запорізької АЕС пролунали два гучні вибухи.

Енергоатом АЕС енергетика електростанція колаборант Запорізька АЕС
У деяких областях України застосували екстрені відключення електроенергії
28 грудня 2024, 16:15
Шмигаль показав наслідки російської атаки на енергетичний об'єкт у Запоріжжі
27 грудня 2024, 15:00
Ракетна атака на Прикарпаття: в Івано-Франківській області без світла залишились кілька населених пунктів
25 грудня 2024, 10:29
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
У Львові засудили кримінальника за "мінування" міського вокзалу
08 січня 2025, 10:36
На Хмельниччині двоє російських агентів влаштували диверсію на залізниці
08 січня 2025, 10:27
Трамп не обіцяв зупинити війну за пів року
08 січня 2025, 09:36
Росіяни вночі запустили по Україні понад 60 дронів: скільки вдалося збити
08 січня 2025, 09:14
Ворог атакував дронами прикордоння Сумщини, поранено людину
08 січня 2025, 09:02
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули дві людини, ще дев'ятеро поранені
08 січня 2025, 08:31
У поліції показали наслідки нічної дронової атаки на Київщині: пошкоджено будинок
08 січня 2025, 08:12
Інтерв'ю Лексу Фрідману: американські демократи не забудуть цього Зеленському
08 січня 2025, 08:01
На кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів
08 січня 2025, 07:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »