Стало відомо, скільки працівників Запорізької АЕС перейшли на бік окупантів

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За час повномасштабної війни три тисячі працівників Запорізької АЕС зрадили Україну, підписавши контракти з «Росатомом»

Про це заявив керівник "Енергоатому" Петро Котін в інтерв’ю телеканалу "Ми Україна", передає RegioNews.

Загалом за час війни персонал Енергоатому скоротився на 5 тисяч людей - три тисячі перешли на роботу до окупантів, ще дві - виїхали за кордон.

Водночас, як повідомив Котін, що ще п’ять тисяч працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію. Вони отримали нові посади на інших АЕС чи були переведені в інші підрозділи.

Також керівник енергокомпанії додав, що тисяча атомників пішли до війська.

Як відомо, росіяни окупували Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Вона вважається найбільшою атомною електростанцією в Європі.

Нагадаємо, раніше у МАГАТЕ заявили, що вдень 5 січня за межами периметра Запорізької АЕС пролунали два гучні вибухи.