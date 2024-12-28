08:30  28 грудня
Технопарк Сил оборони поповнив роботизований всюдихід "Равлик"
19:51  27 грудня
Пливли до Молдови на надувному човні: на Вінниччині затримали переправника з ухилянтами
18:45  27 грудня
Стало відомо, хто з українців придбав під час війни Rolls-Royce вартістю понад €600 тисяч
UA | RU
UA | RU
28 грудня 2024, 16:10

У деяких областях України застосували екстрені відключення електроенергії

28 грудня 2024, 16:10
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 28 грудня, у кількох регіонах України енергетики ввели екстрені відключення світла з 15:00 до 18:00

Про це повідомляють Сумиобленерго, Полтаваобленерго та ДТЕК, передає RegioNews.

Так, за вказівкою Укренерго, електроенергію вже вимикають: у Дніпропетровській та Сумській та Полтавській областях.

"Отримана команда від НЕК "Укренерго" про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня прифронтове місто Покровськ Донецької області повністю залишилося без світла. Наразі фахівці з'ясовують причину.

Як відомо, з 16 грудня, в Україні запровадили нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.

електрика електроенергія енергетика світло відключення світла ДТЕК
Покровськ на Донеччині повністю залишився без світла, — МВА
28 грудня 2024, 11:30
Шмигаль показав наслідки російської атаки на енергетичний об'єкт у Запоріжжі
27 грудня 2024, 15:00
Більше світла з 16 грудня: у ДТЕК анонсували нові графіки відключень
15 грудня 2024, 15:00
Всі новини »
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
Росіяни вдарили з артилерії по селищу на Херсонщині: постраждали 8 цивільних, серед них — діти
28 грудня 2024, 15:45
Кабмін погодив звільнення начальників Київської та Полтавської ОВА
28 грудня 2024, 15:25
У Києві п'яна водійка Tesla врізалася в бетонний паркан: загинули 2 людини
28 грудня 2024, 15:00
У Херсоні росіяни скинули з дрона вибухівку на автомобіль: постраждав водій
28 грудня 2024, 14:35
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: поранена жінка
28 грудня 2024, 13:50
Вночі українська ППО збила 15 російських "шахедів"
28 грудня 2024, 13:29
Через бомбардування Донеччини постраждали 2 мирних мешканців
28 грудня 2024, 13:00
На Рівненщині п'яний водій позашляховика переїхав велосипедистку
28 грудня 2024, 12:45
За добу ЗСУ ліквідували майже 1700 росіян
28 грудня 2024, 12:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »