У деяких областях України застосували екстрені відключення електроенергії

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Сьогодні, 28 грудня, у кількох регіонах України енергетики ввели екстрені відключення світла з 15:00 до 18:00

Про це повідомляють Сумиобленерго, Полтаваобленерго та ДТЕК, передає RegioNews.

Так, за вказівкою Укренерго, електроенергію вже вимикають: у Дніпропетровській та Сумській та Полтавській областях.

"Отримана команда від НЕК "Укренерго" про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня прифронтове місто Покровськ Донецької області повністю залишилося без світла. Наразі фахівці з'ясовують причину.

Як відомо, з 16 грудня, в Україні запровадили нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Вони будуть однаковими для всіх областей. Між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електроенергією.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.