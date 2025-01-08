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08 января 2025, 10:08

Стало известно, сколько работников Запорожской АЭС перешли на сторону оккупантов

08 января 2025, 10:08
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фото: facebook.com/zapnpp
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За время полномасштабной войны три тысячи работников Запорожской АЭС предали Украину, подписав контракты с «Росатомом»

Об этом заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин в интервью телеканалу "Мы Украина", передает RegioNews.

Всего за время войны персонал Энергоатома сократился на 5 тысяч человек – три тысячи перешли на работу к оккупантам, еще две – выехали за границу.

В то же время, как сообщил Котин, еще пять тысяч работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию. Они получили новые должности на других АЭС или были переведены в другие подразделения.

Также руководитель энергокомпании добавил, что тысяча атомщиков пошли в армию.

Как известно, россияне оккупировали Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года. Она считается самой большой атомной электростанцией в Европе.

Напомним, ранее в МАГАТЭ заявили, что днем 5 января за пределами периметра Запорожской АЭС раздались два громких взрыва.

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