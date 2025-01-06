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Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ щодо ситуації в Україні Рафаеля Гроссі від ввечора 5 січня, передає RegioNews.

"Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які збіглися в часі з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи", – йдеться у заяві.

Зазначається, що два гучних вибухи пролунали за межами периметра ЗАЕС приблизно о 12:45 та 15:45.

"Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги, які долинали з території об'єкта", – повідомили в агентстві.

За повідомленнями, жертв і постраждалих не було, а також не було жодного впливу на будь-яке обладнання АЕС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти погрожують зупинити роботу фахівців МАГАТЕ, які виконують місію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС.