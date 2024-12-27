Шмигаль показав наслідки російської атаки на енергетичний об'єкт у Запоріжжі

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У Запоріжжі серйозно пошкоджений енергетичний об'єкт, який атакували росіяни

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Він показав наслідки ворожого обстрілу. Прем'єр також заявив, що Кабмін спрямував на посилення захисту енергосистеми України понад 10 млрд грн.

"Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони. Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб’єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону", — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російська армія завдала ракетного удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.