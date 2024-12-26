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26 грудня 2024, 10:35

На Різдво ЗСУ ліквідували понад 1500 російських військових

26 грудня 2024, 10:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 25 грудня, Сили оборони України знищили 1 540 російських загарбників, понад 20 артсистем і 10 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 780 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 780 860 (+1 540) осіб,
  • танків ‒ 9 630 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 933 (+10) од,
  • артилерійських систем – 21 357 (+24) од,
  • РСЗВ – 1 256 од,
  • засоби ППО ‒ 1 031 (+1) од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20 971 (+63) од,
  • крилаті ракети ‒ 3 003 (+55) од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 180 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3 667 од.

Нагадаємо, вночі 26 грудня російські війська завдали удару по Україні 31-м безпілотником різних типів. Сили ППО збили 20 ворожих дронів, 11 БпЛА локаційно втрачені.

Як відомо, в ніч на 25 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області. Російські війська зазнали втрат.

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