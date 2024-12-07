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07 грудня 2024, 20:30

Жирна ціль: на Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор М-2"

07 грудня 2024, 20:30
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На Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ще один російський зенітний ракетний комплекс "Тор М-2". Дороговартісну техніку спалили дронами

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що екіпаж 14-го Окремого Полку БпАК виявив та зупинив ціль. Водночас оператори 412 ОББпС "NEMESIS" знищили вщент російський ЗРК.

До слова, вартість однієї одиниці БМ 9А331М2 "Тор М-2" оцінюється приблизно в $27 млн.

"ППОцид рф — результат злагодженої роботи наших операторів, яка завдає ворогу мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Запорізькому напрямку Сили оборони знищили бойову машину російського ЗРК "Тор М-2" вартістю $27 млн.

Як повідомлялося, українські розвідники за допомогою FPV-дронів знищили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк" вартістю мільярд гривень.

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

РФ війна Запорізька область ППО втрати росіян ЗРК Сили безпілотних систем Тор М-2
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