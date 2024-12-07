Жирна ціль: на Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Тор М-2"
На Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ще один російський зенітний ракетний комплекс "Тор М-2". Дороговартісну техніку спалили дронами
Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
Зазначається, що екіпаж 14-го Окремого Полку БпАК виявив та зупинив ціль. Водночас оператори 412 ОББпС "NEMESIS" знищили вщент російський ЗРК.
До слова, вартість однієї одиниці БМ 9А331М2 "Тор М-2" оцінюється приблизно в $27 млн.
"ППОцид рф — результат злагодженої роботи наших операторів, яка завдає ворогу мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Запорізькому напрямку Сили оборони знищили бойову машину російського ЗРК "Тор М-2" вартістю $27 млн.
Як повідомлялося, українські розвідники за допомогою FPV-дронів знищили радіолокаційний комплекс росіян "Зоопарк" вартістю мільярд гривень.
Раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".